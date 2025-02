Estudante brasileira está desaparecida em Portugal há 30 dias; família tenta ir ao país

A estudante brasileira Thayla Pereira da Mota, natural de Brasília, está desaparecida em Portugal desde 15 de dezembro. Ela foi vista pela última vez saindo do alojamento da Universidade de Aveiro, levando malas, após informar a amigos que enfrentava dificuldades para pagar as despesas. Familiares tentam arrecadar fundos para viajar ao país, acompanhar as investigações de perto e obter respostas das autoridades portuguesas, que têm sido limitadas em suas comunicações. O Ministério das Relações Exteriores e o Consulado Geral do Brasil no Porto estão acompanhando o caso, buscando facilitar a comunicação e resolução do desaparecimento.