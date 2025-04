Evento oferece serviços jurídicos gratuitos para moradores de Luziânia, Entorno do DF

Moradores de Luziânia, no Entorno do DF, tem até 17h deste sábado (26) para acessar uma série de serviços jurídicos gratuitos no Jardim Ingá. Iniciativa é do programa "Mais Justiça", do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em parceria com a prefeitura.



Além de consultoria e mediação, o evento oferece serviços de registro de nascimento e reconhecimento de união estável, com a presença da Ouvidoria Especial de Proteção à Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa. O local do evento é a Escola Estadual Hélio Roriz.



Ainda são disponibilizados atualização da caderneta de vacinação, testes rápidos e inscrições em programas habitacionais. É necessário levar documentos pessoais com foto para acessar os serviços.



