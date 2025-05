Ex-cunhados são presos após troca de tiros durante briga em Ceilândia (DF)

Um conflito entre dois ex-cunhados em Ceilândia (DF) resultou em disparos e levou um dos envolvidos à delegacia. A situação teve início após um ex-cunhado, anteriormente acusado de violência contra a irmã do outro, ameaçar e efetuar disparos na residência.



O homem que registrou as ameaças alegou legítima defesa ao possuir uma arma, comprada para proteger sua família das ameaças contínuas. A arma foi apreendida e ele prestou depoimento, mas o autor dos disparos não foi encontrado. A polícia segue investigando o caso.



