Ex-síndica acusada de desviar dinheiro teria usado nome de criança em recibo falso

Uma ex-síndica de um condomínio em Águas Claras, no Distrito Federal, está sendo investigada pela polícia por desviar mais de dinheiro das contas do condomínio ao longo de seu mandato de mais de dez anos.



Após a nova administração e o conselho fiscal revisarem as contas, foi descoberta uma dívida de R$ 80 mil com impostos e um desvio massivo de fundos para despesas pessoais. Entre as aquisições estão utensílios de cozinha e materiais de construção para uso pessoal.



Além disso, irregularidades como pagamentos a terceiros utilizando documentos falsos foram identificadas. A polícia já emitiu um mandado de busca e apreensão e os advogados do condomínio buscam a interdição dos bens da ex-síndica para ressarcir os moradores. Ela nega as acusações e se diz disposta a ressarcir eventuais prejuízos comprovados.



