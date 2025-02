Exames antes de realizar atividades físicas podem evitar mal súbito, alerta especialistas

Um homem de 46 anos faleceu em uma academia no Guará 2, após sofrer um mal súbito durante o treino. A suspeita inicial é de parada cardiorrespiratória, agravada ao bater a cabeça em um equipamento. Um laudo médico determinará a causa exata do falecimento. O cardiologista Lázaro Miranda alerta para a importância de avaliações médicas antes de iniciar atividades físicas, destacando fatores de risco como tabagismo, colesterol alto, diabetes e hipertensão. O especialista também recomenda atenção a sintomas como dor no peito e batimentos cardíacos acelerados durante exercícios. Além disso, orienta o uso cauteloso de suplementos, ressaltando que devem ser indicados por profissionais capacitados.