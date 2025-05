Exclusivo: RECORD mostra os bastidores da preparação do Capital para a Copa do Brasil

A delegação do Capital SAF foi ao Rio de Janeiro para a terceira fase da Copa do Brasil, em disputa contra o Botafogo nesta quarta-feira (30). A preparação incluiu café da manhã e fisioterapia, com o presidente Godofredo Gonçalves destacando o momento histórico. O goleiro e os jogadores expressaram confiança e dedicação antes do jogo. Apesar do esforço, o Botafogo venceu por 4 a 0. A RECORD acompanhou os bastidores e os preparativos dos jogadores.



