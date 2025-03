Exército Brasileiro faz demonstração de capacidade de resposta a incidentes químicos

O Exército Brasileiro realizou uma simulação para demonstrar sua capacidade de resposta a atentados químicos no Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília . Participaram do evento agentes do Corpo de Bombeiros e integrantes do Exército especializados em defesa química, biológica, radiológica e nuclear.



O coronel Bifano destacou que o objetivo é proteger autoridades e cidadãos contra ameaças não convencionais, especialmente em eventos internacionais futuros. A simulação incluiu isolamento da área, triagem e descontaminação das vítimas. “Estamos reafirmando nossa capacidade de resposta”, afirmou o coronel. Entre os expectadores, estavam autoridades que observaram a efetividade do trabalho das forças armadas brasileiras.



