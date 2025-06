Fabiana supera dificuldades financeiras no Varjão (DF) com ajuda da RECORD

Fabiana, moradora do bairro Varjão (DF), trava uma batalha diária contra dificuldades financeiras. Com dois filhos, ela enfrenta altos custos de aluguel e despesas mensais. Sua renda como diarista e manicure não é suficiente, o que a deixa ansiosa e preocupada.



Fabiana encontrou apoio no quadro da RECORD, Saindo do Sufoco, que a ajudou a quitar suas dívidas de aproximadamente R$ 1.500. Além disso, recebeu suporte para encher sua geladeira e realizar compras no mercado, trazendo alívio e esperança à sua rotina.



