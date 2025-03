Faixa da EPIG, em Brasília, será interditada por 20 dias para troca de asfalto

Uma faixa da EPIG, no sentido Eixo Monumental, está interditada ao trânsito devido à troca do asfalto. O bloqueio ocorre na altura do Setor de Indústrias Gráficas e deve durar 20 dias, conforme informado pela Secretaria de Obras.



Durante a intervenção, uma das faixas permanece liberada enquanto outra passa pela reforma, como parte da 5ª etapa das obras do corredor BRT. A região apresenta congestionamento significativo pela manhã, devido ao fluxo de motoristas vindo de áreas como Sudoeste, Cruzeiro e Octogonal.



