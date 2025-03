Falso especialista em direito previdenciário é preso após denúncia de vítimas em GO

Um homem foi preso pela Polícia Civil de Goiás por exercer ilegalmente a advocacia. Ele se apresentava como especialista em direito previdenciário, apesar de não possuir registro na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A suspeita surgiu após uma vítima de Águas Lindas de Goiás realizar uma denúncia anônima ao Ministério Público.



Investigações revelaram que o acusado havia sido apenas estagiário da OAB no passado e continuava a atuar ilegalmente. A polícia cumpriu mandados de busca em Brasília e Águas Lindas de Goiás, apreendendo documentos importantes. Se novas vítimas surgirem, o homem poderá ser acusado também de estelionato. A polícia solicita que possíveis vítimas relatem suas experiências, dado que ele pode ter prejudicado outras pessoas além da que denunciou.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!