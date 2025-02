Falta de água há mais de 15 dias afeta moradores de condomínio em Valparaíso de Goiás

Os moradores do condomínio Residencial Florata, em Valparaíso de Goiás, enfrentam falta d'água há mais de quinze dias. A caixa d'água do condomínio, localizada no bairro Jardim Céu Azul, não enche devido à baixa pressão, afetando cerca de 190 famílias. Com isso, a vizinhança passa por dificuldades para realizar tarefas diárias, especialmente os idosos, crianças e pessoas com necessidades especiais. Enquanto não há solução, os moradores pagam caminhões-pipa e racionam água diariamente.