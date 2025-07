Falta de sinalização na GO-520 aumenta acidentes entre Luziânia e Novo Gama

A rodovia GO-520, que conecta Luziânia ao Novo Gama, tem registrado muitos acidentes no mês de julho. Moradores atribuem a frequência desses incidentes à falta de sinalização e faixas de pedestre. Um acidente recente envolveu um pedestre atropelado por uma moto, resultando em fratura exposta e ferimentos na cabeça.



O Samu prestou socorro. Outros acidentes incluíram colisões com postes e atropelamentos. Moradores reclamam que, sem sinalização, a segurança dos pedestres, incluindo crianças e idosos que transitam pelo local, é comprometida.



"Quantas vidas vamos ter que perder?", questiona uma moradora. A prefeitura de Novo Gama afirma que a responsabilidade pela rodovia é do governo de Goiás e que um ofício foi enviado à Goinfra para cobrar providências.



