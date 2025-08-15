Família diz que não houve tentativa de abordagem antes de jovem ser morto por policial

João Gabriel Matos da Silva, de 20 anos, foi morto a tiros enquanto estava de moto no Recanto das Emas (DF). A família acusa um policial civil de ser o autor do disparo. Testemunhas relatam que a vítima estava com um amigo de 15 anos quando foram abordados por um policial à paisana em uma viatura descaracterizada.



Segundo relatos, não houve identificação formal ou tentativa de abordagem antes do tiro. O adolescente também foi ferido, mas sobreviveu. A Corregedoria Geral de Polícia está investigando o caso, já tendo instaurado um inquérito para apurar os fatos. A família, ainda abalada, clama por justiça e afirma que João Gabriel estava de costas quando foi atingido.



