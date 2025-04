Família fala sobre jovem encontrada morta em estação de esgoto do DF

A Polícia Civil identificou Thalita Marques Berquó como a vítima cujas partes do corpo foram encontradas em uma estação de tratamento de esgoto. De acordo com a família, ela estava próxima a eles, mesmo enfrentando problemas com drogas. O suspeito do crime foi preso anteriormente por tentativa de homicídio. Ele teria agido junto com dois menores, em uma discussão envolvendo drogas ocorrida em janeiro.



A investigação enfrentou dificuldades devido ao intervalo de 20 dias até o registro do desaparecimento, que dificultou a coleta de evidências. No entanto, testemunhas e o percurso de Thalita permitiram que a polícia rastreasse os envolvidos. A família continua lutando contra o estigma das drogas e espera que outras famílias não passem pelo mesmo.



