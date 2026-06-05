Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Família ganha ação judicial contra a Latam por abandono de casal idoso

Eleni Costa, filha o casal, relata as condições dos pais após decisão judicial sobre o incidente

Balanço Geral DF|Do R7

  • Google News

Eleni Costa compartilha a experiência de seus pais, clientes da Latam, que foram deixados sem assistência adequada durante um voo. Um ano após o ocorrido, Eleni afirma que seus pais estão bem e que o atendimento melhorou durante a viagem de retorno. Satisfeita com a decisão judicial favorável, Eleni espera que o caso sirva de exemplo para prevenir futuros descasos. Ela relata que o julgamento trouxe um sentimento de realização e espera que outras pessoas também defendam seus direitos em situações similares.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.