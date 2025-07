Família pede ajuda para encontrar segurança desaparecido em Brasília

Familiares e amigos buscam informações sobre o desaparecimento de Renato Gomes da Silva, que saiu para trabalhar como vigilante no Sudoeste, em Brasília, na última sexta-feira (11). Ele enviou uma mensagem à família informando que voltaria mais cedo. Desde então, não foi mais visto.



A companheira de Renato relatou a falta de retorno da Polícia Civil em relação ao rastreamento do celular dele. Informações indicam que ele pode estar no Setor Comercial Sul. A família também está preocupada, pois existem antecedentes de Alzheimer na família, o que aumenta a preocupação sobre o paradeiro seguro de Renato.



