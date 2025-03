Família pede justiça após técnico morrer eletrocutado no Estádio Mané Garrincha (DF)

A família de um técnico de luz que morreu após sofrer uma descarga elétrica no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pede justiça. Renato Pena do Carmo, de 32 anos, estava trabalhando e sofreu o acidente durante a montagem de luzes para um evento.



O incidente levou a Polícia Civil a abrir um inquérito para apurar responsabilidades. A família de Renato questiona a ausência de brigadistas e a falta de equipamentos de proteção individual no local de trabalho. O evento foi cancelado após o incidente.



