Família procura gato de apoio emocional desaparecido em Vicente Pires (DF)

Uma família busca por seu gato de estimação chamado João Paulo, desaparecido há 21 dias. Ele foi visto pela última vez na rua 5 da Chácara 98, em Vicente Pires (DF). O gato é um importante apoio emocional para uma criança autista, especialmente após a perda do pai.



Qualquer informação sobre o paradeiro do animal pode ser enviada pelo telefone (61) 98430-9261. A família pede para evitar trotes, pois estão em um momento de grande aflição. Recompensa é oferecida para quem encontrar o animal.



