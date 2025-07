Família procura por Jully, cachorrinha desaparecida no Lago Sul (DF)

A cachorrinha Jully está desaparecida e sua família pede ajuda para encontrá-la. Ela foi vista pela última vez na tarde desta quinta-feira (17), na QI 13, conjunto 1, no Lago Sul, no Distrito Federal.



Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato pelo telefone: (65) 98408-4684.



Além de Jully, um cachorro sem identificação também foi visto vagando pela QI 3, na mesma região. Ele usa uma coleira marrom. Moradores que avistarem qualquer um dos dois animais são incentivados a colaborar com informações.



