Família que estava desaparecida em Goiás estaria enterrada há pelo menos dois meses

Os corpos de uma família encontrada na propriedade rural em Alvorada do Norte, Goiás, estariam enterrados há pelo menos dois meses. Jéssica Cristina de Assis, grávida de oito meses, tinha viajado com a filha Nayra, de 1 ano e 10 meses, e o marido Flávio dos Santos Neto, quando desapareceram.



Os corpos foram localizados em uma assentamento e tinham sinais de violência. A polícia aguarda a perícia cadavérica para confirmar mais detalhes do crime e o tempo que os corpos já estavam enterrados. A suspeita é que o crime tenha sido cometido devido a uma disputa por terreno. O avô de Flávio, suspeito e detido, levou a polícia ao local onde os corpos foram enterrados.



