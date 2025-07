Familiares a amigos se despedem de servidores do IBGE mortos em incêndio florestal

O enterro de Manoel Neto, servidor do IBGE que faleceu enquanto combatia um incêndio florestal próximo a Santa Maria, ocorreu nesta quinta-feira (31), e contou com a presença de familiares, amigos e integrantes do Corpo de Bombeiros.



Valmir Silva, também servidor e colega de Manoel, perdeu a vida no mesmo incidente. Segundo o tenente Maxwell do Corpo de Bombeiros, a ocorrência envolveu dificuldades significativas devido às mudanças de vento e ao terreno desafiante, que complicaram o combate ao fogo.



O tenente enfatizou a importância de evitar queimadas e as orientações necessárias para prevenir novos incidentes, destacando a necessidade de acionar sempre o corpo de bombeiros pelo 193.



