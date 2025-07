Familiares lamentam morte de seis parentes em acidente de carro na BR-153

Uma família do Distrito Federal sofreu um acidente na BR-153 no Tocantins. Seis pessoas morreram, incluindo três crianças. A única sobrevivente é uma menina de três anos, que está internada. O carro colidiu frontalmente com uma carreta a cerca de 570 quilômetros de Brasília .



O motorista da carreta não se feriu e relatou que o carro da família entrou repentinamente na contramão. A Polícia Civil iniciou a perícia para apurar as causas do acidente enquanto os familiares aguardam a liberação dos corpos e buscam ajuda financeira para o translado e velório.



Em meio à dor do luto, familiares expressam a perda devastadora que sofreram, mencionando que a família estava feliz e realizada antes da tragédia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!