Familiares se despedem de jovem atropelada por motorista embriagado no Varjão (DF)

Familiares e amigos se despedem de Nicoly Santos, de 15 anos, atropelada no Varjão (DF) por um motorista embriagado. O velório ocorre em Planaltina, onde a comoção marcou presença. Após o acidente no último sábado (5), Nicoly foi socorrida, mas não resistiu.



O motorista, que pagou fiança de R$ 3 mil, está solto. A Polícia Civil investiga o caso, enquanto a família clama por justiça. Um amigo da família destaca a necessidade de penas severas nesses casos, tratando o ato como homicídio doloso.



