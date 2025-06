Feira Nacional de Vinhos reúne produtores de diversas regiões do Brasil em Brasília

A Feira Nacional de Vinhos ocorre em Brasília, reunindo produtores de várias regiões do Brasil e oferecendo mais de 500 rótulos para degustação e venda. Segundo Ronaldo, um dos organizadores, o evento destaca a diversidade do setor vinícola brasileiro, com produtos do sul, Centro-Oeste e Nordeste. Além disso, a feira conta com palestras sobre viticultura, masterclasses para iniciantes e experiências únicas como a "pizza da uva". O evento acontece até sábado à noite no mesmo local da Agro Brasília.



