Feriado de Páscoa impulsiona vendas de pescados no Distrito Federal

Durante o feriado de Páscoa, a busca por peixes cresce nas feiras do Distrito Federal. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do DF aponta que quase 80% dos comerciantes preveem melhores vendas. Na Feira Permanente do Paranoá, consumidores se interessam por opções como pintado e tilápia.



O proprietário de uma peixaria Igor Sávio ressalta a boa relação custo-benefício da tilápia e compartilha dicas para escolher um peixe fresco. Além do gosto, o valor nutritivo, como ômega 3 e vitaminas, atrai consumidores. Comer peixe pelo menos uma vez por semana é recomendado para uma dieta saudável.



