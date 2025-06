Festa do Record nas Cidades: ganhadores celebram prêmios em grande estilo

No evento Record nas Cidades, diversos ganhadores foram surpreendidos com prêmios em diferentes locais. Luciana expressou sua alegria ao receber R$ 2 mil no Atacadão Droga Center. Maiara comemorou ao ganhar R$ 2 mil na Free Center Calçados, usando o prêmio para presentear sua família. Wescley, no Água Cerrado, celebrou a conquista de uma TV de 43 polegadas e um ano de acesso a parques. Thaina, por sua vez, ficou encantada ao ganhar um celular novo da BetFusion.



