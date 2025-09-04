Festival Vibrar traz programação gratuita de música erudita e popular em Brasília

Nesta quinta-feira (4) começa o Festival Vibrar em Brasília, que se estenderá até domingo (7). O evento contará com a participação da Orquestra Filarmônica de Brasília e da banda Corpo Groove. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo link na bio do Instagram do festival.



As atrações incluem uma mistura de música erudita e popular. "Nossa missão foi conectar os mundos erudito e popular para que a música soasse harmoniosa", comentou Elisa Augusto, co-produtora do festival. O ensaio foi realizado em um curto período antes da apresentação inaugural.



