Filha de 'Tia das Flores' fala sobre caso e pede agilidade da polícia

A filha da Raimunda das Dores, conhecida como Tia das Flores, falou sobre o corpo da mãe ter sido encontrado enterrado e pede respostas por parte da polícia quanto as investigações. O caso completa 14 dias e a família ainda não tem um retorno. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso após corpo ser encontrado carbonizado e enterrado no quintal de uma casa em Valparaíso.



A filha contou sobre a relação familiar e as dificuldades enfrentadas, além de dizer que ainda aguarda os resultados dos exames de DNA para confirmar se corpo é da mãe. Ela pede para que o caso não cai no esquecimento e que deem respostas a família. A investigação continua em sigilo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!