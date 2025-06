Filhote de gato fica preso em fogão e é resgatado por bombeiros no Entorno do DF

No último fim de semana, um gatinho foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após se esconder dentro de um fogão em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. A dona da casa pediu ajuda quando não conseguiu retirar o animal do equipamento. O filhote havia sido atropelado e buscou abrigo no local. Os bombeiros desmontaram o fogão para resgatá-lo com segurança. Apesar do susto, o gato está saudável e a moradora planeja providenciar um lar seguro para ele.



