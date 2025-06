Fim de semana é marcado por acidentes graves no Distrito Federal

Durante o último fim de semana, seis acidentes de trânsito foram registrados no Distrito Federal, incluindo uma fatalidade. Em Sobradinho, uma motorista de 34 anos faleceu após colidir com um poste na BR-020. No Riacho Fundo II, um carro capotou próximo à passarela, enquanto em Santa Maria, um veículo atingiu uma árvore, resultando em ferimentos leves para duas pessoas.



Em Águas Lindas, no Entorno do DF, uma motociclista sofreu uma fratura ao cair na BR-070. No Setor Habitacional Mangueiral, uma criança foi atropelada em frente a uma igreja. As causas dos acidentes estão sob investigação da Polícia Civil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!