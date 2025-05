Fiscalização do DF Legal combate construções irregulares no Distrito Federal

A fiscalização do DF Legal está intensificando suas operações contra construções irregulares em todo o Distrito Federal. Até abril deste ano, foram realizadas 208 ações, com destaque para Brasília , especialmente na Asa Sul, onde estruturas como quiosques fora dos padrões foram alvo das operações.



O subsecretário de Operações, Alexandre Sena, destaca o uso de drones e aeronaves em parceria com a Polícia Militar e Civil para monitoramento. O Ministério Público colabora com ações penais e civis para reverter ocupações irregulares e responsabilizar criminalmente envolvidos na grilagem de terras. Vicente Pires está entre as regiões com maior incidência de operações.



