Foragido é encontrado com pistola furtada na casa na namorada em Sobradinho (DF)

Um homem de 25 anos que estava foragido do Centro de Progressão Penitenciária foi capturado por policiais penais na casa da namorada em Sobradinho (DF). Ele tinha autorização para sair e trabalhar fora da unidade, mas fugiu. Durante a prisão, tentou esconder uma pistola furtada em Goiás em 2017 e tinha 48 munições do calibre 380. O Núcleo de Recapturas da Polícia Penal já realizou mais de 130 prisões este ano.



