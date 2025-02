Funcionário esconde celular para fazer registros íntimos de usuários em banheiro de empresa

Uma funcionária de uma garagem de ônibus em Luziânia (GO) encontrou um celular escondido em uma cabine do banheiro. O incidente ocorreu por volta das 18h da última terça-feira (21). Ao perceber o dispositivo, a funcionária acionou um fiscal da empresa, que imediatamente chamou a polícia militar. Um dos funcionários admitiu ser o dono do aparelho e foi levado à central de flagrantes por registrar nudez sem consentimento. O celular está na delegacia e será periciado.