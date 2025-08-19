Furtos de carros assustam moradores da Asa Norte (DF)

Moradores e trabalhadores das quadras 700 da Asa Norte (DF) relatam aumento nos arrombamentos de carros. Em agosto, foram registrados pelo menos dez casos. Câmeras mostram um criminoso quebrando vidros traseiros para roubar objetos.



Nailleé, uma das vítimas, relata que, além de bens de valor, o ladrão levou itens cotidianos como uma canga e um chinelo. Paula, outra moradora, menciona que seu carro foi arrombado após ela sair do trabalho.



Apesar dos relatos, a Polícia Militar afirma que os índices de furto na região diminuíram em julho comparado ao mês anterior. O comandante do terceiro batalhão destaca a importância do diálogo entre a comunidade e a polícia para melhorar a segurança.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!