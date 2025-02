Furtos frequentes no Areal preocupam moradores e comerciantes da região

A crescente presença de pessoas em situação de rua no Areal, no Distrito Federal, tem levado ao aumento da criminalidade na região. Uma moradora teve seu celular roubado em plena luz do dia por um homem que a rendeu com uma faca. Um comerciante notou um aumento nos furtos em seu estabelecimento, destacando a abordagem agressiva sofrida por clientes. A Secretaria de Desenvolvimento Social afirma que busca garantir proteção social, mas enfrenta resistência dos próprios moradores de rua. A Polícia Militar orienta que o registro de ocorrências é vital para intensificar o monitoramento nas áreas afetadas.