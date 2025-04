Galo de estimação é devolvido à família após entrar em carro desconhecido

Uma família vive momentos de emoção com o retorno do galo de estimação, conhecido como Negão, que havia desaparecido. O reencontro ocorreu em Santa Maria (DF) após um motorista de aplicativo, que encontrou o galo em seu carro, entrar em contato para devolvê-lo.



Ele cuidou do animal enquanto não havia encontrado os donos. O caso teve grande repercussão nas redes sociais, com a comunidade local demonstrando apoio. Família expressou felicidade ao ver o galo novamente, ressaltando a inteligência e importância do animal para todos na casa.



