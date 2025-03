Gama e Brasiliense disputam a semifinal do Candangão BRB 2025 no próximo sábado

No próximo sábado, a tela da RECORD transmitirá o clássico entre Gama e Brasiliense pela fase semifinal do Candangão BRB 2025. Em um confronto histórico, o Gama está em busca de seu 14º título, enquanto o Brasiliense almeja seu 12º. O aquecimento começa às 15h30, e a partida inicia às 16h.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!