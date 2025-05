Garotas de programa são presas suspeitas de aplicar golpe 'Boa Noite Cinderela'

Duas garotas de programa foram presas por suspeita de aplicar o golpe "Boa Noite Cinderela". A Polícia Civil de Goiás, com apoio da Polícia Militar, cumpriu seis mandados de prisão. As mulheres, antes foragidas, foram localizadas em Luziânia e Valparaíso de Goiás.



Investigadas por sedar vítimas para roubar dinheiro e objetos valiosos, as prisões foram executadas pelo Grupo Especial de Investigações Criminais de Luziânia. A polícia alerta para a recorrência deste tipo de crime e recomenda que outras possíveis vítimas denunciem.



