Garoto com leucemia busca reencontrar seu cachorro desaparecido no Entorno do DF

Um cachorro, que atende por Nick, desapareceu entre os setores de mansões Águas Lindas e Pôr do Sol, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Ele é o fiel companheiro de Gabriel, um garoto de 13 anos em tratamento contra leucemia no Hospital da Criança, em Brasília. A ausência do animal tem sido difícil para Gabriel, que pergunta constantemente por seu amigo.



A família pede ajuda para encontrá-lo e disponibilizou os números de contato (61) 98375-0217 e (61) 99307-5171. Se tiver informações sobre o paradeiro de Nick, entre em contato e ajude a reunir Gabriel com seu cachorro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!