GDF anuncia início das obras de revitalização da Praça dos Três Poderes

O Governo do Distrito Federal anunciou que vai dar início à revitalização da Praça dos Três Poderes. A primeira etapa será a troca das pedras portuguesas que compõem as calçadas do local. Todas as falhas foram mapeadas pela concessionária responsável pela obra, que terá três meses e meio para completar a restauração. Segundo o GDF, falta apenas a autorização do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) para dar início à obra.