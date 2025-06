GDF promove campanha do agasalho para pessoas em situação de vulnerabilidade

A Campanha do Agasalho Solidário está recebendo doações de casacos, cobertores, mantas, meias, luvas, toucas, gorros e calçados até 17 de julho. O objetivo é aquecer pessoas em situação de vulnerabilidade durante a estação mais fria do ano, com os itens já sendo distribuídos para famílias nas regiões do Sol Nascente e da Estrutural, no Distrito Federal.



As doações podem ser feitas em todos os órgãos do GDF, que tenham pontos de coleta, como o Palácio do Buriti, seu anexo, e administrações regionais. Recomenda-se que as peças sejam entregues em sacos plásticos transparentes, com identificação do tipo de item, tamanho e público-alvo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!