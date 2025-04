Golpes em compras online: veja dicas de especialista para não cair em fraudes

Jacome Noronha, um consumidor do Distrito Federal, foi enganado durante a compra de um ar-condicionado pela internet. Após receber uma mensagem informando sobre um suposto problema na transação, ele foi orientado a realizar um novo pagamento e acabou sofrendo um prejuízo de mais de R$ 1.400.



Segundo especialistas, esse tipo de golpe tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. Para se proteger, é fundamental verificar a autenticidade dos sites, evitar clicar em links suspeitos e desconfiar de ofertas com descontos muito acima do normal. A advogada Bruna Zanini ressalta que plataformas de venda também têm responsabilidade sobre as transações, mesmo quando ocorrem fora do ambiente oficial do site.



Em casos de fraude, o Banco Central oferece o Mecanismo Especial de Devolução, que permite relatar golpes financeiros. É essencial agir rapidamente, comunicando o banco para tentar bloquear o valor antes que o dinheiro seja transferido pelo golpista.



