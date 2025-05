Governador Ibaneis Rocha relaciona greve dos professores do DF a movimento político

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, comentou sobre a greve dos professores prevista para 2 de junho, destacando que já há paralisações em algumas escolas. Segundo ele, o movimento é político, motivado pela eleição da nova diretoria do sindicato dos professores. Ibaneis lamentou a situação, mencionando que ainda paga a última parcela do acordo anterior com os professores, e que buscará medidas judiciais caso os sindicatos não negociem de forma responsável. Ele também demonstrou preocupação com os impactos nas famílias, ressaltando a importância do cumprimento dos 200 dias letivos anuais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!