Governo inicia ciclo do Renova DF com cursos profissionalizantes; veja como se inscrever

O governo deu início ao ciclo do Renova DF, programa que oferece cursos de qualificação profissional na construção civil. O lançamento ocorreu no ginásio do Cruzeiro, com a presença de aproximadamente 1,5 mil pessoas. Os participantes serão treinados em áreas como pintura, serviços hidráulicos e elétricos. Durante três meses, receberão um auxílio financeiro equivalente a um salário mínimo. Aqueles que se destacarem poderão ser encaminhados para o mercado de trabalho por empresas conveniadas. Para se inscrever, é preciso acompanhar o site da Secretaria do Trabalho para oportunidades futuras.