Grupo é preso no DF por usar máquinas de cartão para furtar senhas durante eventos

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu quatro homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos durante eventos na capital. Segundo a investigação, dois deles, vindos de São Paulo , aproximavam-se das vítimas em festas e shows, pegando senhas com maquininhas de cartão e trocando os cartões sem que as pessoas percebessem.



Em seguida, faziam compras de alto valor em supermercados e lojas de eletrônicos. A quadrilha atuava no DF desde abril. Com os suspeitos, foram apreendidos videogames, cigarros e diversos cartões.



