Grupo é preso por fraude bancária após golpe de R$ 340 mil com vítima do DF

Um grupo de estelionatários foi preso em São Paulo por enganar vítimas se passando por servidores da Caixa Econômica Federal. Uma das vítimas, uma mulher de 60 anos do DF, perdeu R$ 340 mil. Os envolvidos contactavam vítimas através de ligações com o prefixo 0800, alegando que as contas bancárias tinham sido invadidas, e clonavam celulares para acessar contas. Após dez meses de investigação, foram cumpridos mandados de prisão e busca. O delegado destaca a importância de verificar ligações suspeitas com o banco diretamente e desconfiar de contatos que pedem informações pessoais. A operação, chamada Labirinto, ainda busca esclarecer como os golpistas obtiveram detalhes confidenciais das vítimas.