Grupo é preso por movimentar R$ 7 milhões em golpe contra idosos no DF

A polícia prendeu um grupo suspeito de aplicar golpes em idosos em caixas eletrônicos, movimentando cerca de R$ 7 milhões. A quadrilha, com base em São Paulo, operava por temporadas em várias capitais do Brasil, faturando cerca de R$ 150 mil por semana.



Eles se aproximavam das vítimas, trocavam seus cartões por outros inválidos e obtinham as senhas para realizar compras e pagar boletos falsos. No Distrito Federal, fizeram 19 vítimas em suas três passagens pela região.



Três suspeitos, com idades entre 23 e 27 anos, foram detidos no interior de São Paulo em uma operação coordenada pela Corpatri e pela Polícia Civil de SP. Eles responderão por crimes como estelionato qualificado. As autoridades incentivam novas vítimas a denunciarem para aumentar a pena dos criminosos.



