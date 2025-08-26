Logo R7.com
Grupo é preso por movimentar R$ 7 milhões em golpe contra idosos no DF

Quadrilha, com base em SP, operava por temporadas em várias capitais do Brasil, faturando cerca de R$ 150 mil por semana

Balanço Geral DF|Do R7

A polícia prendeu um grupo suspeito de aplicar golpes em idosos em caixas eletrônicos, movimentando cerca de R$ 7 milhões. A quadrilha, com base em São Paulo, operava por temporadas em várias capitais do Brasil, faturando cerca de R$ 150 mil por semana.

Eles se aproximavam das vítimas, trocavam seus cartões por outros inválidos e obtinham as senhas para realizar compras e pagar boletos falsos. No Distrito Federal, fizeram 19 vítimas em suas três passagens pela região.

Três suspeitos, com idades entre 23 e 27 anos, foram detidos no interior de São Paulo em uma operação coordenada pela Corpatri e pela Polícia Civil de SP. Eles responderão por crimes como estelionato qualificado. As autoridades incentivam novas vítimas a denunciarem para aumentar a pena dos criminosos.

