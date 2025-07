Hair Brasília and Beauty: evento movimenta setor de beleza no Distrito Federal

A 15ª edição do Hair Brasília and Beauty está movimentando a capital até terça-feira (22) na Arena BRB Mané Garrincha. O evento conta com mais de 900 marcas expositoras e workshops. A cerimônia de abertura destacou projetos de profissionalização para mulheres no setor. Cerca de 30 caravanas de outros estados participam do evento, que é considerado o maior da área no Centro-Oeste.



