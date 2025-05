Hambúrguer conquista brasileiros com diferentes sabores e combinações

No Dia Mundial do Hambúrguer, uma hamburgueria localizada na Asa Sul, em Brasília, celebra a data com um aumento no movimento. O sócio Paulo Aires destaca: "comemos hambúrguer de seis a sete vezes por semana, e aqui gostamos de servir os produtos que consumimos".



Todos os ingredientes são frescos, e o estabelecimento utiliza carne 100% certificada angus e wagyu. Segundo ele, o diferencial está nos insumos frescos e na qualidade do produto final: "É uma carne com mais marmoreio, nosso percentual de gordura, nossa receita é o segredo do chefe". A preparação dos hambúrgueres ocorre na parrilha e leva entre 10 a 15 minutos. Os clientes podem experimentar um blend especial preparado para a ocasião.



