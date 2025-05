História de apartamento assombrado na Asa Norte intriga moradores de Brasília

Na superquadra 407 da Asa Norte, em Brasília , um apartamento é conhecido por relatos de eventos sobrenaturais. O motorista João Zacarias morreu afogado no Lago Paranoá em 1986, e desde então, misteriosos fenômenos são reportados, como torneiras que se ligam sozinhas e móveis que mudam de lugar.



Alguns moradores, como o zelador do prédio, relataram nunca terem vivenciado nada de anormal. No entanto, outros inquilinos desistiram de morar no local, afirmando terem presenciado atividades inexplicáveis. Apesar disso, muitos evitam discutir o assunto, temendo a desvalorização dos imóveis. Imagens capturadas nas proximidades do edifício também levantaram questões entre os curiosos.



